Навколо реваншу Усик – Дюбуа продовжується обговорення. Філіп Хргович поділився думками щодо поєдинку між українським та британськими боксерами, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

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Що сказав Хргович про реванш Усик – Дюбуа?

Філіп Хргович заперечив слова про те, що Даніель Дюбуа немає характеру після нищівної поразки від Олександра Усика. Колишній суперник британця вважає, що "Динаміт" програв через майстерність українського боксера, а не слабкість.

Хорват наголосив, що Даніель Дюбуа натрапив на висококласного суперника. Зі слів Хрговича, Олександр Усик перевершив за всіма компонентами британського боксера та вчасно завдав влучного удару.

Це був великий удар. Не думаю, що Даніель – боягуз. Він був чемпіоном світу і залишається класним бійцем,

– сказав Хргович.

Нагадаємо, що Олександр Усик нокаутував Данілея Дюбуа у п'ятому раунді поєдинку на "Вемблі" у Лондоні. Український боксер повернув статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

До слова. Даніель Дюбуа зустрічався з Філіпом Хрговичем у 2024 році. У тому бою британський боксер нокаутував хорватського опонента у восьмому раунді.

Раніше повідомляли про те, що Френк Воррен висловився про Олександра Усика та його виступів у надважкій вазі. Промоутер Даніеля Дюбуа несподівано став на захист українського боксера.