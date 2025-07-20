Валерій Залужний висловився про перемогу Олександра Усика. Колишній головком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії подякував боксеру, повідомляє 24 канал із посиланням на телеграм-канал Залужного.

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Як Залужний відреагував на перемогу Усика

Валерій Залужний привітав Олександра Усика з впевненою перемогою у реванші проти Даніеля Дюбуа. Посол наголосив, що звитяга українського боксера присвячена не тільки воїнам, а й усьому українському народу.

Залужний заявив, що українці не мають іншого вибору, окрім перемоги. Колишній головнокомандувач Збройних Сил України підкреслив, що іншого вибору не було й в Олександра Усика.

Тому він не лише бився, а й важко і наполегливо готувався. Готувався розраховувати лише на власні сили. Знав, що йому потрібно, і йшов до цього. А ще – думав про те, що є ті, кому ще важче. І сподівався, що його Перемога надихне усіх нас. Дякуємо, Козаче, за науку і натхнення,

– написав Залужний.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді реваншу 19 липня 2025 року. Український боксер нокаутував представника Великої Британії.

Раніше повідомляли про те, що сказав Олександр Усик після реваншу проти Даніеля Дюбуа. Український боксер подякував воїнам та присвятив перемогу усім людям.