Відомий американський тренер Роберт Гарсія скептично оцінив перспективи Олександра Усика в потенційному протистоянні з Девідом Бенавідесом. Фахівець не лише віддав перевагу американцю, а й нагадав про непростий поєдинок українця проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Під час розмови на ютуб-каналі FightHype Гарсію запитали, який бій для Бенавідеса був би масштабнішим – проти Усика чи чемпіона світу Джея Опетаї. Тренер без вагань обрав українця, назвавши його, найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії.

Гарсія назвав фаворита бою з Бенавідесом

Водночас він погодився із зауваженням, що в поєдинку проти кікбоксера Усик виглядав далеко не переконливо.

Так, проти кікбоксера він виглядав жахливо,

– заявив Гарсія.

Попри це, фахівець наголосив, що протистояння Усика та Бенавідеса стало б величезною подією, адже українець є одним із найкращих боксерів усіх часів.

Однак у прогнозі на потенційний бій Гарсія став на бік американця.

Я ставлю на Бенавідеса. Він надто швидкий, молодий і, чорт забирай, дуже міцний. Думаю, переможе Бенавідес. Усик у своєму останньому бою виглядав не надто добре. Він був за крок від поразки,

– пояснив тренер.

Що відомо про можливий бій Усик – Бенавідес

Нагадаємо, 23 травня Усик зустрівся з Верховеном у поєдинку біля пірамід Гізи в Єгипті. Українець здобув перемогу технічним нокаутом наприкінці 11-го раунду, успішно захистивши чемпіонські титули.

Після цього Усик відмовився від більшості чемпіонських поясів у надважкій вазі, залишивши собі титул журналу The Ring. Українець розглядає можливість повернення до першої важкої ваги, де може поборотися за статус абсолютного чемпіона світу.

Бенавідес, який також зацікавлений у цьому протистоянні, має власні плани. 5 грудня американець повинен зустрітися з поляком Міхалом Цесляком, а на травень 2027-го розглядається його можливий поєдинок із Джеєм Опетаєю.

Потенційна зустріч Усика та Бенавідеса попередньо обговорюється на 2027 рік. Однак офіційного контракту на бій поки немає.