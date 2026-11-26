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Во время интервью на ютуб-канале FightHype Гарсию спросили, какой бой для Бенавидеса был бы более значимым – против Усика или чемпиона мира Джея Опетаи. Тренер без колебаний выбрал украинца, назвав его лучшим боксером мира независимо от весовой категории.

Гарсия назвал фаворита боя с Бенавидесом

В то же время он согласился с замечанием, что в поединке против кикбоксера Усик выглядел далеко не убедительно.

Так, против кикбоксера он выглядел ужасно– заявил Гарсия.

Несмотря на это, эксперт подчеркнул, что противостояние Усика и Бенавидеса стало бы грандиозным событием, ведь украинец является одним из лучших боксеров всех времен.

Однако в прогнозе на потенциальный бой Гарсия встал на сторону американца.

Я ставлю на Бенавидеса. Он слишком быстр, молод и, черт возьми, очень крепкий. Думаю, победит Бенавидес. Усик в своем последнем бою выглядел не слишком хорошо. Он был в шаге от поражения– пояснил тренер.

Что известно о возможном бою Усик – Бенавидес

Напомним, 23 мая Усик встретился с Верховеном в поединке у пирамид Гизы в Египте. Украинец одержал победу техническим нокаутом в конце 11-го раунда, успешно защитив чемпионские титулы.

После этого Усик отказался от большинства чемпионских поясов в супертяжелом весе, оставив себе титул журнала The Ring. Украинец рассматривает возвращение в первую тяжелую весовую категорию, где он сможет побороться за статус абсолютного чемпиона мира.

Бенавидес, который также заинтересован в этом противостоянии, имеет собственные планы. 5 декабря американец должен встретиться с поляком Михалом Цесляком, а на май 2027 года рассматривается его возможный поединок с Джеем Опетаей.

Потенциальная встреча Усика и Бенавидеса предварительно обсуждается на 2027 год. Однако официального контракта на бой пока нет.