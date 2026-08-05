В интервью Джо Рогану голландец сказал, что заявление о реванше – это были первые слова Турки, когда тот вышел на ринг.

Верховен сделал признание о бое с Усиком

"Его Превосходительство вышел на ринг и сказал: "Ты еще раз будешь драться с этим парнем", – рассказал Рико.

Но впоследствии, как вспоминает Верховен, на ринге появился Агит Кабаел, на тот момент временный чемпион WBC, чтобы бросить вызов Усику.

Поэтому было очень много разговоров. В тот момент я был там, но вокруг царил полный хаос. А я просто думал: "Неужели меня только что так жестоко обманули?" "Неужели это действительно произошло?",

– добавил спортсмен.

Рико признался, что ему понадобилось не менее шести недель, прежде чем он впервые после боя пересмотрел его запись. По словам бойца, это поражение до сих пор причиняет ему боль, хотя он получает много предложений на следующий бой.

"Я смотрю и думаю: "Что вы вообще хотели, чтобы я сделал? Хотели, чтобы я начал двигаться? Чтобы начал отвечать ударами?" За свою карьеру я не раз попадал в сложные ситуации в титульных боях по кикбоксингу. Много раз проигрывал по ходу поединка, но все равно побеждал. Поэтому для меня даже не стоял вопрос: "Мог ли я продолжать?" Я никогда не сдаюсь", – резюмировал Верховен.

Напомним, Усик победил Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде. Окончание поединка вызвало шквал критики, ведь рефери остановил бой за секунду до финального гонга.

Хотя Рико подал протест, победу Усика оставили в силе. После того как кикбоксер получил решение по апелляции, он до сих пор считает, что действия рефери были неправильными.

В итоге Верховен по-прежнему стремится получить реванш у Усика.