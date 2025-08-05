Олександр Усик у реванші завдав нищівної поразки Даніелю Дюбуа. За словами Короля хевівейту для нього залишився ще один поєдинок у перед завершення кар'єри.

Серед можливих суперників українського боксера є Джейк Пол. Олександр Красюк висловися щодо бою між Олександром Усиком та американським блогером, інформує 24 канал із посиланням на World Boxing News.

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Чи здолає Усик Пола?

Колишній промоутер Олександра Усика поділився думками про поєдинок українського боксера та американського блогера. Олександр Красюк наголосив, що бій може відбутись.

Проте, на його думку, Усик може зустрітись з Полом не заправилами боксу. Красюк пояснив, чому не варто проводити подібний поєдинок.

Цей бій зараз широко обговорюється. Але це не може бути боксерський поєдинок, оскільки це було б вбивство. Навіть бій у клітці не залишить шансів молодому ютуберу. Але гроші говорять самі за себе. І ця подія може принести серйозні цифри,

– сказав Красюк.

Нагадаємо, що Джейк Пол був присутній на реванші Усик – Дюбуа. Український чемпіон та американський блогер навіть провели битву поглядів після перемоги Олександра.

Раніше повідомляли про те, що Даніель Дюбуа отримав виклик після поразки від Олександра Усика. Жертва британського боксера вимагає реваншу.