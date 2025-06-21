Чудовий боєць – Усик назвав наступного абсолютного чемпіона надважкого дивізіону

Легендарна боксерська кар'єра Олександра Усика близиться до свого завершення. Український чемпіон, можливо, повісить рукавички на цвях після реваншу проти Даніеля Дюбуа.

Король хевівейту висловився щодо майбутнього надважкого дивізіону. Усик назвав боксера, який стане чемпіоном серед супертяжів, повідомляє 24 канал із посиланням на SecondsOut.

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Кого з боксерів обрав Усик

Олександр Усик дотримується думки багатьох експертів, що майбутнім хевівейту є Мозес Ітаума. Українець вважає, що британський боксер стане наступним чемпіоном надважкого дивізіону.

Хто стане наступним абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі? Мозес Ітаума, я думаю. Він – чудовий боєць. Молодий. 20 років. Я думаю, що в Ітауми велике майбутнє,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Мозес Ітаума через декілька місяців битиметься проти свого земляка Ділліана Вайта. Поєдинок відбудеться 16 серпня 2025 року.

До слова. Олександр Усик готується до реваншу проти Даніеля Дюбуа, у якому на кону стоїть звання "абсолюта" у надважкій вазі. Очне протистояння між українським чемпіоном та британцем відбудеться 19 липня.

Раніше колишній чемпіон світу Тоні Белью назвав спадкоємця престолу надважкої ваги після відходу Олександра Усика з боксу.