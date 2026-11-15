Це буде неймовірний бій: колишній абсолют оцінив потенційного суперника Усика

Український боксер Олександр Усик може провести бій проти Давіда Бенавідеса. Він володіє титулами WBA та WBO у важкій вазі.

Думками про такий потенційний поєдинок поділився колишній абсолютний чемпіон світу в трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд. Це він зробив у розмові на ютуб-каналі Seconds Out.

Що сказав Кроуфорд про бій Усика проти Бенавідеса

Кроуфорд не зміг одразу визначити фаворита цього потенційного бою. Він почергово називав то прізвище Усика, то прізвище Бенавідеса. Щоправда, для того, щоб цей поєдинок став можливим українському боксеру треба повернутись у важку вагу.

Я в хороших стосунках із обома. Я підтримую обох спортсменів. Це буде неймовірний бій,

– зазначив Кроуфорд.

Він додав, що якщо цей поєдинок усе ж відбудеться, то Теренс побажав й Усику, й Бенавідесу успіху. Він висловив сподівання, що обидва боксери зможуть провести хороші тренувальні табори та підготуватись до протистояння. Кроуфорд побажав перемоги й Усику, й Бенавідеса, але це все ж неможливо.

Хто б хотів провести бій із Усиком

Британський непереможний боксер у крузервейті Віддал Райлі бажає провести поєдинок проти непереможного українця Олександра Усика. Він називає українського боксера справжнім талантом покоління та справжньою легендою.

Разом із тим, на тлі бажання битись із Усиком, Райлі все ж не розуміє, навіщо українець повернувся в крузервейт, після того, як він досягнув абсолютного максимуму в хевівейті. Щоправда британець говорить, що потенційний поєдинок проти Бенавідеса – це новий виклик, який 39-річний Усик сам поставив перед собою.