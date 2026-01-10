"Новий Майк Тайсон" зробив зухвалу заяву щодо Усика

Олександр Усик хоче битися проти Деонтея Вайлдера. Однак його також пов'язують з іншими боксерами, зокрема, з Мозесом Ітаумою.

Британський боксер, якого називають "Новим Майком Тайсоном", висловився щодо можливого бою з Усиком. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на FTTV Boxing.

Що Ітаума сказав про Усика?

21-річний боксер заявив, що не проти побитися із українським чемпіоном. Проте він вважає, що навряд чи цей поєдинок відбудеться.

Я нікого не боюся. Просто хочу й надалі чесно прокладати собі шлях угору в надважкій вазі,

– сказав Ітаума.

Раніше Тоні Белью висловився щодо того, хто з боксерів може завдати проблем Олександру Усику в очному протистоянні.

Хто створить проблеми Усик?

Колишній чемпіон світу в інтерв'ю Seconds Out наголосив, що Ітаума може створити проблеми Усик. Проте він вважає, що наразі рано випускати британського боксера на ринг проти українського чемпіона.

Єдиний бій, який може створити йому проблеми – і я знаю, що він ще не готовий – це Мозес Ітаума. Це єдиний боєць, у якого я вірю. Але не можна кидати його проти Усика, коли він ще не проходив далі шести раундів – це було б несправедливо до хлопця,

– заявив Белью.

Що відомо про Усика та Ітауму?