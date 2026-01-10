Непереможений боксер пояснив, чому він має битися проти Усика

Олександр Усик битиметься проти Деонтея Вайлдера. Проте є чимало обов'язкови претендентів на бій з українським чемпіоном.

Один із них це непереможений Агіт Кабаєл. Німецький боксер пояснив, чому він заслуговує на бій проти "Короля хевівейту", повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

Що сказав Кабаєл про бій з Усиком?

Кабаєл назвав причину, чому має битися з Усиком. Німецький боксер наголосив, що він, як і український чемпіон, не програв жодного поєдинку у кар'єрі.

Насамперед я поб'юся з Даміаном Книбою і після нього дам ще одне інтерв'ю – і тоді, можливо, я назву ще одне ім'я. Я вважаю, що для мене найбільший бій буде проти Усика. Він ніколи не програвав у своїй кар'єрі. Я ніколи не програвав. Чому ні? Чому не Кабаєл проти Усика?,

– сказав німецький боксер.

Раніше стало відомо, що Кабаєл може відмовитися від титулу тимчасового чемпіона світу за версією WBC через Усика.

Чому Кабаєл відмовиться від титулу через Усика?

Спенсер Браун у коментарі BoxNation повідомив, що Кабаєл позбудеться титулу, якщо найближчим часом не битиметься з Усиком, та буде йти по лінії WBO.

"На жаль, Агіт хоче рухатися далі, він має намір завоювати повноцінний титул. Можливо, нам доведеться відмовитись від титулу WBC. Він хоче боротися за титул чемпіона світу, як і всі",

– сказав менеджер німця.

Що відомо про Кабаєла та Усика?