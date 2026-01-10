Нагадаємо, що у 2025 році Олександр Усик відмовився від поясу WBO, зробивши із Фабіо Вордлі без будь-якого бою нового чемпіона світу у хевівейті. Британець розповів, чи зациклений він на поєдинку проти непереможного українця, пише 24 Канал із посиланням на Boxing Social.

Чи зацікавлений Вордлі у бою проти Усика?

Вордлі зізнався, що не збирається зациклюватись на протистоянні проти Усика. Фабіо не збирається переслідувати українця та вмовляти його вийти в один ринг.

Моя кар'єра не починається і не закінчується Олександром Усиком. Я не буду переслідувати його всюди і говорити: "Будь ласка, побийся зі мною". Я чемпіон світу сам по собі, і я можу сам диктувати свої бої. Я збираюся йти далі, щоб у 40, 50, 60 років озиратися назад і відчувати, що я доходив до самої межі та перевіряв себе, не соромився нічого і приймав усі найкращі бої,

– заявив Вордлі.

Пригадаємо, що Фабіо був обов'язковим претендентом на бій проти Усика, допоки Олександр не відмовився від поясу WBO. Після чого український чемпіон заговорив про бажання побитись проти Деонтея Вайлдера. Перемовини вже тримають, а протистояння може відбутись навесні або влітку 2026 року.

З ким хоче побитись Вордлі?

Британець розповів, що не "проти" проведення бою проти Дерека Чісори. Фабіо запевнив, що ведуться обговорення щодо організації такого ймовірного поєдинку. Адже ветеран боксу хоче побитись за титул у своєму ювілейному 50-му бою.

"Протягом усієї кар'єри саме я завжди був тим, хто наздоганяв, полював на володарів світових титулів та великих досягнень. Тепер титул у мене, і, гадаю, стало трохи простіше, і я можу трохи розслабитися. Тепер уже за мною "полюють", тож я можу якоюсь мірою обирати. Сподіваюся, перший захист титулу станеться найближчим часом. Можливо, у квітні чи травні", – процитувало слова Вордлі видання Sky Sports Boxing.

Відзначимо, що раніше Чісора звинуватив Усика у зірванні його очного протистояння проти Вайлдера.

Цікаво, що Тайсон Ф'юрі, який відновлює свою кар'єру, розглядає двобій проти Вордлі.

Що відомо про Фабіо Вордлі?