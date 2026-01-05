Британський боксер пролив трохи світла на майбутні плани у профі-ринзі. Про це пише 24 канал із посиланням на інстаграм колишнього чемпіона світу.

Читайте також Старому Усику не треба, – Ф'юрі розповів, з ким не варто битися українському боксеру

З ким може побитися Ф'юрі?

"Циганський король" ніколи не приховував бажання знову битися за чемпіонський пояс. Серед можливих суперників наразі лише Фабіо Вордлі, який володіє титулом WBO, адже Олександр Усик планує битися проти Деонтея Вайлдера.

Ф'юрі поділився думками щодо бою проти земляка з Великої Британії. Він заявив, що можливо поєдинок відбудеться пізніше.

Великий бій для "Циганського короля" після довгої перерви. Це може бути варіантом пізніше у 2026 році, якщо на те буде Божа воля,

– висловився Ф'юрі.

Раніше стало відомо ім'я іншого боксера, з яким може побитися Ф'юрі. Цей поєдинок може стати розминочним для Тайсона.

До слова. Фабіо Вордлі мав битися проти Олександра Усика після перемоги над Джозефом Паркером у жовтні 2025 року. Проте українець відмовився від титулу WBO і тим самим від бою з британцем, якому зрештою передали чемпіонський пояс

Хто ще може стати суперником Ф'юрі?

Гарет Девіс у коментарі iFL TV назвав ім'я потенційного суперника Ф'юрі. За словами аналітика, британський боксер може побитися з росіянином Арсланбеком Махмудовим.

"Я чув за лаштунками, що потенційно обговорюють бій Арсланбека Махмудова і Тайсона Ф’юрі", – сказав Девіс.

Що відомо про повернення Ф'юрі?