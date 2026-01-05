Ф'юрі вважає, що Усик не треба битися проти Мозеса Ітауми. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм британського боксера.

Чому Усику не треба битися проти Ітауми?

Ф'юрі вважає, що Усику не потрібно битися з Ітаумою через те, що бокс є спортом для молодих, а український чемпіон вже є доволі віковим бійцем.

Моя думка – це думка людини, яка була там і виграла всі пояси. Бокс — це гра молодих. Він не чекає ні на кого». Мозес винесе всіх старих – Усика, Джошуа... Навіть того, хто забрав у мене пояси. Старому Усику не треба зв’язуватися з ним,

– сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Усик планує битися проти Деонтея Вайлдера. Нещодавно Ф'юрі розповів, чому український боксер хоче зустрітися з американським супертяжем.

Чому Усик планує битися із Вайлдером?

В інтерв'ю Boxing News Online Ф'юрі заявив, що Усик вже не буде битися за смішні гроші, особливо, після поєдинку з ним та шукатиме привабливі поєдинки з фінансової складової.

П"ісля боїв зі мною та великих гонорарів він не повернеться до поєдинків за копійки. Тому він шукає відомі імена та хоче битися з Вайлдером", – сказав Ф'юрі.

Що відомо про наступний бій Усика?