Заб Джуда не залишився осторонь і поділився думками про бій. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на MillCity Boxing.
Читайте також "З Усиком це не спрацює": у ЗМІ розповіли, що Вайлдер робитиме у бою з українцем
Що сказав Джуда про бій Усик – Вайлдер?
Колишній чемпіон світу наголосив, що Вайлдер повинен тренуватися і посилено готуватися до поєдинку з Усиком. Ба більше, він не може пропускати день ніг, адже це дуже важливо, якщо американець хоче влаштувати конкурентний бій.
Я вірю, що якщо Деонтей Вайлдер вийде і битиметься правильно, він може зробити цей бій більш конкурентним та цікавим, ніж багато хто очікує. У Вайлдера досі щось є, він все ще може добре вдарити. У нього є потужний правий удар – це останнє, що втрачаєш,
– сказав Джуда.
Раніше у команді Усик розкрили деякі деталі бою проти Вайлдера. Зокрема, у якій країні відбудеться бій між українським чемпіоном та американським супертяжем.
Де може відбутися бій Усик – Вайлдер?
В інтерв'ю WBN Сергій Лапін заявив, що наразі тривають перемовини щодо того, де проходитиме бій Усик – Вайлдер. Директор команди українця наголосив, що одним із варіантів для проведення поєдинку "Елліджент Стедіум" у Лас-Вегасі.
"Рівень зацікавленості цим боєм у Сполучених Штатах виявився ширшим, ніж багато хто очікував. Найближчим часом картина стане зрозумілішою, буде ухвалено зважене рішення, і цілком можливо, що з'являться кілька справді цікавих сюрпризів", – сказав Лапін.
Усик – Вайлдер: що відомо про поєдинок?
Як пишуть ЗМІ, Усик може з Вайлдером у лютому або березні 2026 року. Окрім США, також розглядається можливість проведення бою у Саудівській Аравії.
Однак менеджер українця Егіс Клімас заявив, що поєдинок може відбутися у квітні або травні цього року у США.
Раніше Вайлдер розповів, як планує перемогти Усика. Американський боксер назвав три якості, які йому допоможуть у бою із українським чемпіоном.