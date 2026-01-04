За словами Єгора Голуба, люди недооцінюють в Олександру Усику, якого бачать лише у ринзі, його силу. Український коуч зізнався, що угледів в Усику не просто топового боксера, а справжню історичну постать, пише 24 Канал із посиланням на Sport-express.ua.

Оце так Абсолютний чемпіон самовпевнено назвав боксерів кращих за Усика

Що сказав Голуб про Усика?

Це він побачив в Усику після того, як Олександр переміг усіх зірок британського боксу. Голуб пригадав відео, де Дерек Чісора запитав в українця, чи колись той перестане бити британців. На що отримав ствердне: "Ні".

Також наставник розповів про своє спілкування із українським чемпіоном.

Ми спілкуємося і про бокс, і про життя. На роботі – про бокс, у житті – про життя,

– сказав Голуб.

Відзначимо, що Голуб нещодавно привів Ентоні Джошуа до перемоги над Джейком Полом. Ей Джей доволі сенсаційно вирішив змінити свій тренувальний процес та готувався до цього двобою із блогером із командою Усика.

Який бій Усика хочуть побачити фани у 2026 році?

Нагадаємо, що Усик вже висловив своє бажання побитися з Деонтеєм Вайлдером. Однак далеко не цей бій Олександра чекають уболівальники. За версією авторитетного журналу The Ring, поєдинок Усика проти чемпіона світу по лінії WBO Фабіо Вордлі входить у топ-10 найочікуваніших протистоянь 2026 року.

Цікаво, що Сергій Лапін, директор команди Усика, зізнався, що вперше ідея про бій проти Вайлдера з'явилась у них ще у 2020-му році.

Коли може відбутись наступний бій Усика?