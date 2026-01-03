Виявилось. що бій Усика проти Вайлдера міг відбутись значно раніше. Сергій Лапін, директор команди Олександра Усика, розповів, коли вперше виникла ідея щодо такого двобою, повідомляє 24 Канал із посиланням на WBN.

Коли міг відбутись бій Усик – Вайлдер?

За словами Лапіна, бій між Олександром та Деонтеєм міг відбутись ще у 2020-му. Однак тоді за певних обставин цей двобій не відбувся.

Ідея бою з Вайлдером у США з'явилася в Олександра ще у 2020 році. На жаль, тоді обставини не склалися – не все залежало від нас, і рівень організаційної готовності просто не дозволяв провести цей поєдинок так, як він того заслуговував. Зараз ситуація інша – і за масштабом, і за можливостями,

– відповів Лапін.

Відзначимо. що попереду в Усика три поєдинки, після чого Олександр планує піти на пенсію. Українець пояснив, чому вирішив обрати бій проти "Бронзового бомбардувальника".

Коли може відбутись протистояння?

Ще раніше Егіс Клімас, менеджер українського чемпіона, у коментарі The National назвав можливий дедлайн бою Усик – Вайлдер та місця проведення. Мова йде про кінець квітня або початок травня 2026-го. А от серед ймовірних місць проведень розглядають Лас-Вегас або Лос-Анджелес.

"Ми розглядаємо Лас-Вегас або Лос-Анджелес, а дати – кінець квітня, початок травня. Вайлдер – одне з найкращих імен, з якими Олександр ще не зустрічався. Він все ще в хорошій формі, і він все ще боєць, тому він цікавий. І до того ж це Сполучені Штати", – сказав Клімас.

Додамо, що перед цим ще говорили про лютий – березень 2026 року у Саудівській Аравії або Великій Британії.

Що відомо про ймовірну битву Усик – Вайлдер?

Усик попросив провести проти Вайлдера добровільний захист поясу WBC.

У WBC хочуть санкціонувати бій переможця пари Усик – Вайлдер із тимчасовим чемпіоном світу по цій лінії Агітом Кабаєлом. Щоправда, німцю ще потрібно успішно захистити це звання у поєдинку проти непереможного поляка Даміана Книби 10 січня 2026 року.

Боксери ще не домовились про очний бій, а Деонтей вже мріє про перемогу нокаутом над непереможним українцем. Однак у світі боксу мало хто віддаю звитягу американцю.

Ймовірну битву може зірвати Дерек Чісора. Ветеран боксу хоче провести наступний бій якраз проти Вайлдера. Згодом стало відомо. що виклик Усика взагалі зірвав зустріч Чісори проти Вайлдера, адже їх домовленість про двобій була вже готова на 90 відсотків.

Чісора звинуватив Усика у зірванні бою, запевнивши, що протистояння Олександра проти Вайлдера нікому не буде цікавим. Натомість Дерек переконаний, що він зможе продати свою битву проти американця 55-тисячному стадіону Тоттенгем.

"Моїм суперником буде Деонтей Вайлдер. Його викликав Усик? Викликати його і змусити когось за це заплатити – це зовсім різні речі. А я продам бій у Лондоні. Легко. Стадіон Тоттенхем. 55 тисяч глядачів. До побачення", – заявляв Чісора.