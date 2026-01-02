Олександр Усик відверто розповідав, що продовжить боксувати до 41-го року. Тепер український чемпіон зізнався, скільки боїв залишилось йому провести у професійній кар'єрі, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.
Скільки боїв залишилось провести Усику?
Український боксер зазначив, що у його планах залишилось провести ще два – три бої. Один із яких має стати протистояння проти Деонтея Вайлдера. Олександр зауважив, що його команда готує саме цей двобій.
Моя команда готує для мене бій наступного року – це Деонтей Вайлдер. Я хочу цей бій. Думаю, Деонтей теж. До кінця кар'єри? Ще два – три поєдинки,
– сказав Усик.
Коли може відбутись бій Усик – Вайлдер?
Видання World Boxing News повідомило, що дана битва є пріоритетною для обох боксерів. Якщо сторони вдарять по руках, то протистояння відбудеться у першій половині 2026 року.
Наразі розглядають декілька дедлайнів двобою. Мова йде про лютий – березень 2026-го у Саудівській Аравії або Великій Британії, а також квітень у США.
Навряд наступний бій Усика може відбутись на саудівській землі. Адже Boxing News інформував, що жоден із нових поєдинків Олександра не відбудеться у рамках Riyadh Season, яку очолює Туркі Аль-аш Шейх. Все через те. що Туркі хотів бачити бій Усика проти 20-річного Мозеса Ітауми, але команда українця відхилила такий варіант.
Водночас повідомлялось, що у непереможного українця є одразу три варіанти для початку співпраці із новим промоутером.
Чому двобій Усик – Вайлдер може зірвати ветеран?
Дерек Чісора звинувачував Усика у зірванні його двобою проти Вайлдера.
"Вже все було погоджено, але тут великі боси Вайлдера зателефонували йому та все скасували. Тепер він має плани на інший бій. Таке трапляється", – заявляв Дерек.
Сам Деонтей розповідав, що його контракт про бій проти Чісори вже був готовий на 90 відсотків. Але в останній момент із викликом об'явився українець.
Британець хоче, аби його наступним суперником став саме "Бронзовим бомбардувальник". Цікаво, що Чісора не вірить у те, що двобій Усика проти Вайлдера когось зацікавить. Натомість Дерек наголосив, що він зможе продати 55-тисячний стадіон Тоттенгем на свій поєдинок проти Деонтея.
Хто може стати суперником Усика у його останніх боях?
ЗМІ приписували Усику багатьох потенційних суперників. Мова йшла про трилогію із Тайсоном Ф'юрі. Останній навіть анонсував брехливу інформацію про їх третій бій, який начебто запланований на весну 2026-го року на лондонському "Вемблі".
Також у пресі фігурувало ім'я Ентоні Джошуа. Однак британець готувався до бою проти Джейка Пола, якого він нокаутував у шостому раунді, якраз під керівництвом команди Усика. Тому такий крок фактично закрив перед ним двері до третього поєдинку проти Усика.
Український боксер Олександр Гриців припустив, що Усик може побитись із Фабіо Вордлі, якщо той збереже титул чемпіона світу.
WBC хоче санкціонувати бій переможця Усик – Вайлдер проти тріумфатора протистояння Агіт Кабаєл – Даміан Книба. Дуель останніх запланована на 10 січня 2026 року. У цьому двобої Кабаєл захищатиме звання тимчасового чемпіона світу за версією WBC.