Олександр Усик відверто розповідав, що продовжить боксувати до 41-го року. Тепер український чемпіон зізнався, скільки боїв залишилось йому провести у професійній кар'єрі, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

Скільки боїв залишилось провести Усику?

Український боксер зазначив, що у його планах залишилось провести ще два – три бої. Один із яких має стати протистояння проти Деонтея Вайлдера. Олександр зауважив, що його команда готує саме цей двобій.

Моя команда готує для мене бій наступного року – це Деонтей Вайлдер. Я хочу цей бій. Думаю, Деонтей теж. До кінця кар'єри? Ще два – три поєдинки,

– сказав Усик.

Коли може відбутись бій Усик – Вайлдер?

Видання World Boxing News повідомило, що дана битва є пріоритетною для обох боксерів. Якщо сторони вдарять по руках, то протистояння відбудеться у першій половині 2026 року.

Наразі розглядають декілька дедлайнів двобою. Мова йде про лютий – березень 2026-го у Саудівській Аравії або Великій Британії, а також квітень у США.

Навряд наступний бій Усика може відбутись на саудівській землі. Адже Boxing News інформував, що жоден із нових поєдинків Олександра не відбудеться у рамках Riyadh Season, яку очолює Туркі Аль-аш Шейх. Все через те. що Туркі хотів бачити бій Усика проти 20-річного Мозеса Ітауми, але команда українця відхилила такий варіант.

Водночас повідомлялось, що у непереможного українця є одразу три варіанти для початку співпраці із новим промоутером.

Чому двобій Усик – Вайлдер може зірвати ветеран?

Дерек Чісора звинувачував Усика у зірванні його двобою проти Вайлдера.

"Вже все було погоджено, але тут великі боси Вайлдера зателефонували йому та все скасували. Тепер він має плани на інший бій. Таке трапляється", – заявляв Дерек.

Сам Деонтей розповідав, що його контракт про бій проти Чісори вже був готовий на 90 відсотків. Але в останній момент із викликом об'явився українець.

Британець хоче, аби його наступним суперником став саме "Бронзовим бомбардувальник". Цікаво, що Чісора не вірить у те, що двобій Усика проти Вайлдера когось зацікавить. Натомість Дерек наголосив, що він зможе продати 55-тисячний стадіон Тоттенгем на свій поєдинок проти Деонтея.

