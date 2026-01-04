По словам Егора Голуба, люди недооценивают в Александру Усику, которого видят только в ринге, его силу. Украинский коуч признался, что усмотрел в Усике не просто топового боксера, а настоящую историческую фигуру, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport-express.ua.
Вот так Абсолютный чемпион самоуверенно назвал боксеров лучше Усика
Что сказал Голуб об Усике?
Это он увидел в Усике после того, как Александр победил всех звезд британского бокса. Голуб вспомнил видео, где Дерек Чисора спросил у украинца, или когда-то тот перестанет бить британцев. На что получил утвердительное: "Нет".
Также наставник рассказал о своем общении с украинским чемпионом.
Мы общаемся и о боксе, и о жизни. На работе – о боксе, в жизни – о жизни,
– сказал Голуб.
Отметим, что Голуб недавно привел Энтони Джошуа к победе над Джейком Полом. Эй Джей довольно сенсационно решил изменить свой тренировочный процесс и готовился к этому поединку с блогером с командой Усика.
Какой бой Усика хотят увидеть фаны в 2026 году?
Напомним, что Усик уже выразил свое желание подраться с Деонтеем Уайлдером. Однако далеко не этот бой Александра ждут болельщики. По версии авторитетного журнала The Ring, поединок Усика против чемпиона мира по линии WBO Фабио Уордли входит в топ-10 самых ожидаемых противостояний 2026 года.
Интересно, что Сергей Лапин, директор команды Усика, признался, что впервые идея о бое против Уайлдера появилась у них еще в 2020-м году.
Когда может состояться следующий бой Усика?
Есть информация, что держат переговоры между командами Усика и Уайлдера. Если стороны ударят по рукам, то их битва может состояться в первой половине 2026 года.
Эгис Климас, менеджер украинского боксера, в комментарии The National назвал дедлайн боя Усик – Уайлдер и места проведения. Речь идет о конце апреля или начале мая 2026-го. А вот среди вероятных мест проведения рассматривают Лас-Вегас или Лос-Анджелес.
Ранее в СМИ говорили о феврале – марте 2026 года в Саудовской Аравии или Великобритании.