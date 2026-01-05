Фьюри считает, что Усику не надо драться против Мозеса Итаумы. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм британского боксера.

Почему Усику не надо драться против Итаумы?

Фьюри считает, что Усику не нужно драться с Итаумой из-за того, что бокс является спортом для молодых, а украинский чемпион уже является довольно возрастным бойцом.

Мое мнение – это мнение человека, который был там и выиграл все пояса. Бокс - это игра молодых. Он не ждет ни на кого". Мозес вынесет всех стариков – Усика, Джошуа... Даже того, кто забрал у меня пояса. Старому Усику не надо связываться с ним,

– сказал Фьюри.

Напомним, что Усик планирует драться против Деонтея Уайлдера. Недавно Фьюри рассказал, почему украинский боксер хочет встретиться с американским супертяжем.

Почему Усик планирует драться с Уайлдером?

В интервью Boxing News Online Фьюри заявил, что Усик уже не будет драться за смешные деньги, особенно, после поединка с ним и будет искать привлекательные поединки с финансовой составляющей.

После боев со мной и больших гонораров он не вернется к поединкам за копейки. Поэтому он ищет известные имена и хочет драться с Уайлдером", – сказал Фьюри.

Что известно о следующем бое Усика?