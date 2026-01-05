Британский боксер пролил немного света на будущие планы в профи-ринге. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм бывшего чемпиона мира.

С кем может подраться Фьюри?

"Цыганский король" никогда не скрывал желания снова драться за чемпионский пояс. Среди возможных соперников пока только Фабио Уордли, который владеет титулом WBO, ведь Александр Усик планирует драться против Деонтея Уайлдера.

Фьюри поделился мыслями относительно боя против земляка из Великобритании. Он заявил, что возможно поединок состоится позже.

Большой бой для "Цыганского короля" после долгого перерыва. Это может быть вариантом позже в 2026 году, если на то будет Божья воля,

– высказался Фьюри.

Ранее стало известно имя другого боксера, с которым может подраться Фьюри. Этот поединок может стать разминочным для Тайсона.

К слову. Фабио Уордли должен был драться против Александра Усика после победы над Джозефом Паркером в октябре 2025 года. Однако украинец отказался от титула WBO и тем самым от боя с британцем, которому в конце концов передали чемпионский пояс

Кто еще может стать соперником Фьюри?

Гарет Дэвис в комментарии iFL TV назвал имя потенциального соперника Фьюри. По словам аналитика, британский боксер может подраться с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

"Я слышал за кулисами, что потенциально обсуждают бой Арсланбека Махмудова и Тайсона Фьюри", – сказал Дэвис.

Что известно о возвращении Фьюри?