Напомним, что в 2025 году Александр Усик отказался от пояса WBO, сделав из Фабио Уордли без какого-либо боя нового чемпиона мира в хевивейте. Британец рассказал, зациклен ли он на поединке против непобедимого украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing Social.

Заинтересован ли Уордли в бою против Усика?

Уордли признался, что не собирается зацикливаться на противостоянии против Усика. Фабио не собирается преследовать украинца и уговаривать его выйти в один ринг.

Моя карьера не начинается и не заканчивается Александром Усиком. Я не буду преследовать его повсюду и говорить: "Пожалуйста, подерись со мной". Я чемпион мира сам по себе, и я могу сам диктовать свои бои. Я собираюсь идти дальше, чтобы в 40, 50, 60 лет оглядываться назад и чувствовать, что я доходил до самого предела и проверял себя, не стеснялся ничего и принимал все лучшие бои,

– заявил Уордли.

Вспомним, что Фабио был обязательным претендентом на бой против Усика, пока Александр не отказался от пояса WBO. После чего украинский чемпион заговорил о желании подраться против Деонтея Уайлдера. Переговоры уже держат, а противостояние может состояться весной или летом 2026 года.

С кем хочет подраться Уордли?

Британец рассказал, что не "против" проведения боя против Дерека Чисоры. Фабио заверил, что ведутся обсуждения по организации такого вероятного поединка. Ведь ветеран бокса хочет подраться за титул в своем юбилейном 50-м бою.

"На протяжении всей карьеры именно я всегда был тем, кто догонял, охотился на обладателей мировых титулов и больших достижений. Теперь титул у меня, и, думаю, стало немного проще, и я могу немного расслабиться. Теперь уже за мной "охотятся", так что я могу в какой-то степени выбирать. Надеюсь, первая защита титула произойдет в ближайшее время. Возможно, в апреле или мае", – процитировало слова Уордли издание Sky Sports Boxing.

Отметим, что ранее Чисора обвинил Усика в срыве его очного противостояния против Уайлдера.

Интересно, что Тайсон Фьюри, который возобновляет свою карьеру, рассматривает поединок против Уордли.

Что известно о Фабио Уордли?