Листи від WBC вже приходять: що буде, якщо Усик і Кабаєл не домовляться про бій

Агіт Кабаєл уже фактично кілька років через медіа викликає Усика на ринг. Після бою українця з Верховеном він зробив це наживо.

Віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова розповіла в інтерв'ю для твіча Didenko_Boxing, що команди Усика та Кабаєла мають домовитись про бій до 30 червня. Інакше згодом щодо українця застосують санкції.

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Чому Усик і Кабаєл мають домовитись про захист титулу українцем?

Шатернікова зазначила, що вона є в групі, куди приходять листи від WBC. Організація призначила перемовини щодо бою між Усиком і Кабаєлом до 30 червня. Якщо до 30 червня немає домовленості, жоден промоутер не вийшов з інформацією до WBC, хто буде проводити – тоді дається термін на місяць чи трішки більше, на промоутерські торги.

Призначається чіткий час, локація, куди мають приїхати представники двох команд і віддати конверт, в якому записана сума на бій – виграє той, хто дає більшу суму на організацію поєдинку,

– зауважила віцепрездидентка Національної ліги професійного боксу.

Вона продовжила, що треба чекати 30 червня. Саме тоді WBC має оголосити, чи вдались перемовини між Усиком і Кабаєлом. Якщо команда Усика буде не зацікавлена в цьому бою, то за певний період часу українця все ж позбавлять чемпіонського поясу.

Як Кабаєл відчайдушно намагається викликати Усика на бій?

Агіт Кабаєл із дуже давнього часу мріяв провести бій із українцем. Велика кількість пов'язаних до цієї теми інсайдів – не більше, ніж просто хайп. Після перемоги Усика над Верховеном Кабаєл піднявся на ринг у Гізі та наживо викликав Усика на бій.

Утім ствердної відповіді українець досі не дав. А Кабаєл узявся шантажувати візаві. Мовляв, якщо не погодишся на захист титулу проти нього, то втратиш пояс. Цікаво, що передні двері в інщих випадках завжди працюютть,