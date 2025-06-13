Усик несподівано провів спаринг з відомим бійцем ММА перед реваншем проти Дюбуа

Зовсім скоро Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа. Український чемпіон наразі активно тренується, аби показати високий клас у поєдинку з британцем.

Зокрема, Король хевівейту проводить спаринги. До тренувального табору боксера неочікувано завітав відомий український боєць, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Усика.

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З ким спарингував Усик

Тренування Олександра Усика відвідав Ярослав Амосов. Король хевівейту та боєць ММА провели спаринг.

Олександр Усик в інстаграмі поділився спільним фото з Ярославом Амосовим. Обидва спортсмени попозували на камеру у повному екіпіруванні.

Усик провів спаринг з Амосовим / Фото з інстаграму боксера

Зазначимо, що Ярослав Амосов один з топових українських бійців ММА. За свою кар'єру спортсмен провів 29 поєдинків, здобув 21 перемогу та зазнав 1 поразки, а також ставав чемпіоном Bellator.

Цікаво, що Олександр Усик планує битись проти блогера Джейка Пола наприкінці боксерської кар'єри. Бій має відбутись за правилами ММА.