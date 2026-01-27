В Усика є унікальна річ, яку не має ніхто у світі: до чого тут Роналду

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів про дружбу з Кріштіану Роналду. Українець зізнався, що має одну унікальну річ.

У коментарі ютуб-каналу футбольного клубу Полісся боксер розповів, що має рукавичку, якої немає ні в кого у світі. На ній є ряд автографів легенд футболу, а також зіркового співака.

Дивіться також "Це єдиний варіант": Усику обрали наступного суперника

Що Усик сказав про Роналду?

За словами боксера, на рукавичці свої підписи залишили футболісти Кріштіану Роналду, Роналдо-зубастик, Луїш Фігу, Роберто Карлос, а також співак Емінем. Українець пригадав як отримав автограф Роналду.

Коли ми вдруге побачилися, він запитав: "How you feel?". Я йому: "I'm feel, I'm very feel", ми ще посміялися з цього. Я взяв його автограф на рукавичці,

– зазначив боксер.

Також 39-річний Усик поділився, що дружить з Роналду та має телефон зіркового футболіста збірної Португалії. За словами боксера, Кріштіану вітав його з днем народження. Окрім того, спортсмен близько 40 хвилин спілкувався з Кріштіану про дисципліну та зростання.

"Він запитав мене про батька, тому що в нього схожа ситуація – коли батько вірив, але мало міг дати йому щось. Але він давав йому любов, вірив у нього, допомагав йому, казав: "Ти можеш". Ми з ним спілкувалися на цю тему, я йому розказав деякі свої моменти, і він так здивовано сказав: "Я так само. У мене аналогічна ситуація – просто з іншого боку", – сказав Олександр.

Що відомо про наступний бій Усика?