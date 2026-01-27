Укр Рус
27 січня, 11:09
В Усика є унікальна річ, яку не має ніхто у світі: до чого тут Роналду

Михайло Гема
  • Олександр Усик має унікальну рукавичку з автографами Кріштіану Роналду, Роналдо, Луїша Фігу, Роберто Карлоса та Емінема.
  • Усик дружить з Роналду, має його телефонний номер і спілкувався з ним близько 40 хвилин про дисципліну та особисте зростання.

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів про дружбу з Кріштіану Роналду. Українець зізнався, що має одну унікальну річ.

У коментарі ютуб-каналу футбольного клубу Полісся боксер розповів, що має рукавичку, якої немає ні в кого у світі. На ній є ряд автографів легенд футболу, а також зіркового співака.

Що Усик сказав про Роналду?

За словами боксера, на рукавичці свої підписи залишили футболісти Кріштіану Роналду, Роналдо-зубастик, Луїш Фігу, Роберто Карлос, а також співак Емінем. Українець пригадав як отримав автограф Роналду.

Коли ми вдруге побачилися, він запитав: "How you feel?". Я йому: "I'm feel, I'm very feel", ми ще посміялися з цього. Я взяв його автограф на рукавичці,
– зазначив боксер.

Також 39-річний Усик поділився, що дружить з Роналду та має телефон зіркового футболіста збірної Португалії. За словами боксера, Кріштіану вітав його з днем народження. Окрім того, спортсмен близько 40 хвилин спілкувався з Кріштіану про дисципліну та зростання.

"Він запитав мене про батька, тому що в нього схожа ситуація – коли батько вірив, але мало міг дати йому щось. Але він давав йому любов, вірив у нього, допомагав йому, казав: "Ти можеш". Ми з ним спілкувалися на цю тему, я йому розказав деякі свої моменти, і він так здивовано сказав: "Я так само. У мене аналогічна ситуація – просто з іншого боку", – сказав Олександр.

Що відомо про наступний бій Усика?

  • За даними BoxRec, Усик провів 24 бої на професійному ринзі та всі виграв. У попередньому бою, який відбувся у липні 2025 року, українець втретє у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

  • Тоді Олександр вдруге нокаутував Даніеля Дюбуа та повернув собі чемпіонський пояс IBF. Однак восени 2025 року боксер втратив статус чинного абсолютного чемпіона світу, адже відмовився від титулу WBO.

  • У планах українця провести бій проти Деонтея Вайлдера. Проте відомий американець вирішив провести бій проти Дерека Чісори. Відтак, хто стане наступним суперником Усика – не відомо.