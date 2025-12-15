Відомий промоутер назвав причину, чому Вайлдеру не треба битися з Усиком

Олександр Усик заявив, що хоче побитися проти Деонтея Вайлдера. У боксерському світі активно обговорюють потенційний бій українського чемпіона з американським супертяжем.

Промоутер Едді Хірн не хотів би, щоб Вайлдер бився проти Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ESBR Boxing.

Читайте також Ексчемпіон світу відверто розповів, чи зможе Вайлдер нокаутувати Усика

Чому Хірн не хоче бою Усик – Вайлдер?

Промоутер наголосив, що скоріш за все бій між Усиком та Вайлдером відбудеться. Він заявив, що розуміє рішення українського боксера, який шукає комерційний поєдинок, щоб заробити грошей.

Хірн підкреслив, що Усик дійсно заслужив на цей бій. Проте промоутер не хоче, щоб поєдинок відбувся, адже він не буде конкурентним.

Я б хотів, щоб Вайлдер погодився на інший поєдинок – можливо, проти Чісори. Вважаю, що це був би чудовий бій. А потім він, імовірно, рухатиметься далі. Але, на мій погляд, з огляду на те, що ми бачили останнім часом, його бій з Усиком не буде конкурентним,

– сказав Хірн.

Відзначимо, що Вайлдер нещодавно зустрічався з Чісорою. Боксери завітали на шоу від проросійською IBA, якою керує Умар Кремльов, у Дубаї.

Як Вайлдер зустрівся з Чісорою?

Боксери не будуть битися між собою, але зрештою провели битву поглядів. На відео, яке опублікував Pro Boxing Fans, стояли близько одне до одного.

Цікаво, що це могло завершитися бійкою, адже Вайлдеру щось не сподобалося за спиною Чісори і він хотів накинутися на когось. Однак британський боксер стримав свого колегу.

Вайлдер зустрівся з Чісорою: дивіться відео

Усик – Вайлдер: що відомо про можливий бій