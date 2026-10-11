"Справжнє пекло": експромоутер Усика спрогнозував бій з Вайлдером, який може не відбутися

Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк пояснив, чому не вважає Деонтея Вайлдера серйозною загрозою для українського боксера в потенційному поєдинку. На його думку, головною перевагою американця є нокаутуюча сила удару, однак цього недостатньо, щоб переграти Усика.

Красюк визнав, що Вайлдер володіє потужним ударом, здатним завершити бій одним влучанням. Про це він розповів на ютуб-канал Boxing News.

Прогноз від Красюка на бій Усик – Вайлдер

Водночас він звернув увагу на слабкі сторони американського боксера, зокрема роботу ніг, захист і витривалість.

Мати потужний удар – це чудово. Удар, яким можна нокаутувати суперника з одного влучання. Але ж така зброя є й у Джошуа,

– зазначив Красюк.

За словами колишнього промоутера Усика, Вайлдер не має суттєвої переваги над українцем за іншими боксерськими характеристиками. Він також нагадав, що американський супертяж важить близько 98 кілограмів і, попри перевагу в зрості, сам неодноразово опинявся в нокдауні.

Красюк наголосив, що для реалізації свого головного козиря Вайлдеру доведеться подолати серйозний тактичний і технічний опір Усика.

Щоб завдати цього удару, потрібно пройти через справжнє пекло, аби створити умови, за яких ти зможеш влучити в потрібний момент і в потрібне місце,

– пояснив він.

На думку Красюка, український боксер має виняткові навички, які дозволяють йому контролювати перебіг поєдинку та мінімізувати загрозу ударів суперника.

Потрібно мати виняткові навички, щоб переграти Усика за рахунок техніки й тактики та створити ситуацію, в якій він не очікуватиме удару Вайлдера, який завершить бій одним влучанням. І, на мою думку, зробити це практично неможливо,

– підсумував Красюк.

Що відомо про можливий бій Усик – Вайлдер

Попри обговорення потенційного протистояння, поєдинок Усика та Вайлдера наразі не відбудеться. Переговори між командами боксерів припинилися, а домовленості про бій, який планували провести у березні 2027 року в США, досягти не вдалося.

Очікувалося, що цей поєдинок може стати одним із завершальних у професійній кар'єрі Усика. Однак після зриву переговорів Вайлдер погодився розглянути інший гучний бій, проти непереможного австралійця Джея Опетаї. За попередніми планами, зустріч можуть включити до андеркарду шоу Тайсон Ф'юрі – Ентоні Джошуа, запланованого на 11 грудня в Кардіффі.

Тим часом Усика пов'язують із можливим поєдинком проти Давіда Бенавідеса.