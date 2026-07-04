У команді Усика назвали бажаного суперника для прощального бою

Після того як Олександр Усик звільнив усі свої чемпіонські пояси, зробивши їх вакантними, він натякнув, що наступний бій стане останнім у його професійній кар'єрі. Саме тому зараз активно обговорюють, хто стане суперником українця у прощальному бою та де відбудеться цей поєдинок.

Директор команди боксера Сергій Лапін повідомив, що чемпіон хотів би завершити кар'єру зустріччю проти колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера. Про це пише BBC Sport.

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Чому Усик хоче провести бій з Вайлдером?

За словами Лапіна, саме цей поєдинок є пріоритетним варіантом для "останнього танцю" Усика.

Усик уже заявив, що бачить Деонтея Вайлдера своїм суперником для останнього танцю. Це протистояння має величезний потенціал зі спортивної, медійної та міжнародної точок зору,

– сказав Лапін.

Хто займається організацією бою Усика?

Водночас директор команди повідомив, що наразі ведуться прямі переговори з промоутерською компанією Zuffa Boxing щодо можливого партнерства.

"Ми ведемо прямі переговори з компанією Zuffa Boxing на найвищому рівні. На цьому етапі жодних угод підписано не було. Zuffa Boxing розглядається як один із потенційних партнерів для проведення великого міжнародного турніру. Остаточна структура буде визначена з урахуванням найкращих інтересів поєдинку, бійців та загального масштабу проєкту", – зазначив Лапін.

Де може відбутися останній бій Усика?

Лапін говорить, що США є найімовірнішим місцем проведення потенційного бою Усика з Вайлдером, однак конкретної дати чи арени поки немає.

Наразі ця можливість викликає значний інтерес, але конкретних домовленостей ще не досягнуто. Поєдинок такого рівня вимагає не лише відповідних імен. Він також потребує відповідного партнера, відповідного місця проведення, відповідної платформи для трансляції та заходу відповідного масштабу,

– додав Лапін.

Чи погодиться Вайлдер на бій з Усиком?

Тим часом менеджер Деонтея Вайлдера Шеллі Фінкель підтвердив готовність американського боксера розглянути такий поєдинок: "Якщо Деонтею запропонують бій з Усиком, він погодиться".