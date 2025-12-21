Український боксер розповів, як завершиться битва Усик – Вайлдер

Олександр Усик визначився з наступним суперником. Український боксер кинув виклик Деонтею Вайлдеру.

Олександр Гвоздик висловився про потенційний бій між Усиком та Вайлдером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на "Спорт-Експрес Україна".

Що Гвоздик сказав про бій Усик – Вайлдер?

Український боксер заявив, що у цьому поєдинку однозначно буде нокаут. Він наголосив, що Вайлдер зірковий боєць, який шість років тримав у страху весь надважкий дивізон.

Я б очікував нокауту від Сашка в другій половині бою. Хоча я й сказав, що цей поєдинок було б цікаво подивитися, але нам треба розуміти, це вже не той Вайлдер, який був колись. Тому мені здається, що в цьому бою Сашко – явний фаворит,

– сказав Гвоздик.

Раніше Едді Хірн висловився про бій між Усиком та Вайлдером. Промоутер назвав причину, чому Вайлдеру не треба битися з українським боксером.

Чому Вайлдеру не треба битися з Усиком?

Хірн у коментарі ESBR Boxing заявив, що американському боксеру не треба битися проти українського чемпіона, адже бій не буде конкурентним.

Я б хотів, щоб Вайлдер погодився на інший поєдинок – можливо, проти Чісори. Вважаю, що це був би чудовий бій. А потім він, імовірно, рухатиметься далі. Але, на мій погляд, з огляду на те, що ми бачили останнім часом, його бій з Усиком не буде конкурентним, – сказав Хірн.

Що відомо про бій Усик – Вайлдер?