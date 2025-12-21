Украинский боксер рассказал, как завершится битва Усик – Уайлдер
- Александр Гвоздик считает, что в поединке Усик – Уайлдер будет нокаут от Усика во второй половине боя.
- Эдди Хирн заявил, что бой Уайлдера с Усиком не будет конкурентным, и предложил Уайлдеру другой поединок, например, против Чисоры.
Александр Усик определился со следующим соперником. Украинский боксер бросил вызов Деонтею Уайлдеру.
Александр Гвоздик высказался о потенциальном бое между Усиком и Уайлдером. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на "Спорт-Экспресс Украина".
Что Гвоздик сказал о бое Усик – Уайлдер?
Украинский боксер заявил, что в этом поединке однозначно будет нокаут. Он отметил, что Уайлдер звездный боец, который шесть лет держал в страхе весь супертяжелый дивизион.
Я бы ожидал нокаута от Саши во второй половине боя. Хотя я и сказал, что этот поединок было бы интересно посмотреть, но нам надо понимать, это уже не тот Уайлдер, который был когда-то. Поэтому мне кажется, что в этом бою Саша – явный фаворит,
– сказал Гвоздик.
Ранее Эдди Хирн высказался о бое между Усиком и Уайлдером. Промоутер назвал причину, почему Уайлдеру не надо драться с украинским боксером.
Почему Уайлдеру не надо драться с Усиком?
Хирн в комментарии Хирн в комментарии ESBR Boxing заявил, что американскому боксеру не надо драться против украинского чемпиона, ведь бой не будет конкурентным.
Я бы хотел, чтобы Уайлдер согласился на другой поединок – возможно, против Чисоры. Считаю, что это был бы замечательный бой. А потом он, вероятно, будет двигаться дальше. Но, на мой взгляд, учитывая то, что мы видели в последнее время, его бой с Усиком не будет конкурентным, – сказал Хирн.
Что известно о бое Усик – Уайлдер?
Уайлдер недавно приоткрыл детали поединка с Усиком. Американский боксер заявил, что сейчас держат переговоры.
По информации СМИ, бой между Усиком и Уайлдером может состояться в первой половине 2026 года. Возможное место проведения поединка – Саудовская Аравия или США.
Недавно Усик высказался об Уайлдере. Украинский боксер рассказал, чем опасен американский супертяж.