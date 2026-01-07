"Такі бої рухають бокс вперед": у команді Усика висловились про бій з Вайлдером

Олександр Усик битиметься проти Деонтея Вайлдера. Наразі тривають перемовини між командами боксерів стосовно організації поєдинку.

У команді Усика висловилися про поєдинок українського чемпіона із американським супертяжем. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

Що сказали у команді Усика про бій з Вайлдером?

Сергій Лапін заявив, що Вайлдер чудово відреагував на виклик Усика, і видно, що він щиро хоче побитися з Олександром. Директор команди українця підкреслив, що вийти на ринг проти найкращого боксера у світі, це величезна мотивація для кожного бійця.

Це серйозний виклик і величезна мотивація для будь-якого бійця. Саме такі бої рухають бокс вперед,

– сказав Лапін.

Також він прокоментував рішення WBC дозволити Усику провести добровільний захист титулу у бою проти Вайлдера. Лапін заявив, що це рішення було потрібно українському боксеру та його команді.

"Такий підхід дозволяє нам зберегти спортивну логіку процесу та рухатися вперед без зайвих компромісів", – додав директор команди Усика.

Раніше Вайлдер висловився про бій з Усиком. "Бронзовий бомбардувальник" розповів, коли планує битися проти українського "Короля хевівейту".

Що сказав Вайлдер про бій з Усиком?

Американський боксер в інтерв'ю Remember K.I.S.S by Heather Gabrielle розповів, що планує битися з українським чемпіоном у середині 2026 року. Він також наголосив, що хоче поєдинок за усі титули у надважкій вазі.

"У першій половині року ми готуємо дещо важливе. І планую битися за чемпіонство у надважкій вазі проти Олександра Усика в середині цього року за всі титули. Дай Боже. Знаєте, я з нетерпінням чекаю і не можу дочекатися. Я так схвильований," – сказав Вайлдер.

Усик проти Вайлдера: що відомо про протистояння року?