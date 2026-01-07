"Такие бои двигают бокс вперед": в команде Усика высказались о бое с Уайлдером

Александр Усик будет драться против Деонтея Уайлдера. Сейчас продолжаются переговоры между командами боксеров по организации поединка.

В команде Усика высказались о поединке украинского чемпиона с американским супертяжем. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.

Читайте также "Выиграет без вопросов": легенда бокса сделал уверенный прогноз на бой Усик – Уайлдер

Что сказали в команде Усика о бое с Уайлдером?

Сергей Лапин заявил, что Уайлдер прекрасно отреагировал на вызов Усика, и видно, что он искренне хочет подраться с Александром. Директор команды украинца подчеркнул, что выйти на ринг против лучшего боксера в мире, это огромная мотивация для каждого бойца.

Это серьезный вызов и огромная мотивация для любого бойца. Именно такие бои двигают бокс вперед,

– сказал Лапин.

Также он прокомментировал решение WBC позволить Усику провести добровольную защиту титула в бою против Уайлдера. Лапин заявил, что это решение было нужно украинскому боксеру и его команде.

"Такой подход позволяет нам сохранить спортивную логику процесса и двигаться вперед без лишних компромиссов", – добавил директор команды Усика.

Ранее Уайлдер высказался о бое с Усиком. "Бронзовый бомбардировщик" рассказал, когда планирует драться против украинского "Короля хевивейта".

Что сказал Уайлдер о бое с Усиком?

Американский боксер в интервью Remember K.I.S.S. by Heather Gabrielle рассказал, что планирует драться с украинским чемпионом в середине 2026 года. Он также отметил, что хочет поединок за все титулы в супертяжелом весе.

"В первой половине года мы готовим кое-что важное. И планирую драться за чемпионство в супертяжелом весе против Александра Усика в середине этого года за все титулы. Дай Бог. Знаете, я с нетерпением жду и не могу дождаться. Я так взволнован," – сказал Уайлдер.

Усик против Уайлдера: что известно о противостоянии года?