Американские СМИ предположили, как будет действовать Уайлдер в возможном бою против Усика. Об этом сообщает 24 канале со ссылкой на Boxing News 24.

Что будет делать Уайлдер в бою с Усиком?

Эксперты считают, что американский боксер до сих пор верит в свой удар и то, что его правая рука остается одним из главных аргументов. Однако в издании отметили, что Усик за последнее время одолел всю элиту, а американец наоборот регрессировал.

С Усиком это не сработает. Но для Деонтея это будет не просто еще одно поражение. В случае неудачи с Усиком он превратится в боксера, которого будут выставлять против перспективных супертяжей,

– считают эксперты.

Ранее Усик высказался об Уайлдере. В частности, украинский боксер объяснил, почему решил драться с американским супертяжем.

Почему Усик решил драться с Уайлдером?

В комментарии Ring Magazine Усик отметил, что Уайлдер входит в топ-10 лучших бойцов за последние времена, что повлияло на его решение.

"Это одно из самых известных имен. Это топ-боец последних 10 лет. Для меня это замечательный бой", – сказал Усик.

Что известно о бое между Усиком и Уайлдером?