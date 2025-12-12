Бокс – це бізнес, – Вайлдер зізнався, чи тривають перемовини щодо бою з Усиком

Олександр Усик визначився з майбутнім суперником у наступному поєдинку. Український боксер висловив бажання битися проти Деонтея Вайлдера.

Американський супертяж висловився про те, наскільки бій з Усиком реальний. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Що Вайлдер сказав про бій з Усиком?

Вайлдер підтвердив, що його команда веде перемовини з представниками Усика щодо поєдинку у 2026 році. Американський боксер заявив, що вони вийшли на серйозний рівень обговорення поєдинку.

Бокс – це бізнес, і не завжди вдається домовитись, але зараз ми ведемо з Усиком переговори, це правда. Я чекаю на цей бій. Як тільки отримаю остаточне підтвердження – дуже зрадію і почну підготовку,

– сказав боксер.

Американець також зазначив, що він не здивований вибором Усика. Він наголосив, що багато хто не хотів з ним битися через його нокаутуючий удар, але коли у нього почалися поразки, то одразу знайшлися бажаючі провести поєдинок.

Відзначимо, що Усик попросив у WBC провести добровільний захист чемпіонського поясу. Український боксер для цього обрав саме американского супертяжа.

Чи дозволили Усику захищати титул?

Маурісіо Сулейман в інтерв'ю Sky Sports розповів про те, що Усик дійсно запросив захист титулу у бою з Вайлдером. Президент WBC підтвердив, що організація дозволила українському боксеру захищати чемпіонський пояс.

"Якщо Усик дійсно хоче битися з Вайлдером, то він доступний для цього бою. Деонтей знаходиться в топ-10 рейтингу WBC та може стати суперником Усика у разі згоди обох сторін", – висловився чиновник.

Що відомо про поєдинок Усик – Вайлдер?