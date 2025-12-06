Це буде нокаут, – Вайлдер розповів, як може перемогти Усика

Олександр Усик визначився із наступним суперником. Він планує зустрітися в очному протистоянні з Деонтеєм Вайлдером.

Американський супертяж висловився про бій з українським чемпіоном. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Що Вайлдер сказав про бій з Усиком?

"Бронзового бомбардувальника" запитали про те, як він може перемогти українського боксера. Вайлдер заявив, що розраховує на влучний удар правою рукою, завдяки якому здолає українця.

У бою з Усиком мені потрібно активно рухатися і працювати джебом, щоб знайти свій удар правою рукою. Я вірю, що якщо нормально прикладуся з правої, то це буде руйнівним для будь-якого суперника. Це буде нокаут,

– сказав Вайлдер.

Нагадаємо, що Усик попросив добровільний захист титулу у WBC. Український боксер хоче, щоб на кону поєдинку був чемпіонський пояс.

Чи буде титул WBC на кону бою Усик – Вайлдер?

Маурісіо Сулейман в інтерв'ю Sky Sports прокоментував рішення Усика захищати титул WBC у бою проти Вайлдера. Президент Всесвітньої боксерської ради заявив, що організація надала дозвіл українцю щодо захисту чемпіонського поясу у бою з американцем.

"Якщо Усик дійсно хоче битися з Вайлдером, то він доступний для цього бою. Деонтей знаходиться в топ-10 рейтингу WBC та може стати суперником Усика у разі згоди обох сторін", – висловився президент WBC.

Усик – Вайлдер: що відомо про поєдинок?