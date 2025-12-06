Це буде нокаут, – Вайлдер розповів, як може перемогти Усика
- Усик планує бій з Вайлдером, який розраховує на нокаут правим ударом.
- WBC дозволила Усикові захист титулу в поєдинку з Вайлдером, який входить до топ-10 рейтингу WBC.
Олександр Усик визначився із наступним суперником. Він планує зустрітися в очному протистоянні з Деонтеєм Вайлдером.
Американський супертяж висловився про бій з українським чемпіоном. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.
Що Вайлдер сказав про бій з Усиком?
"Бронзового бомбардувальника" запитали про те, як він може перемогти українського боксера. Вайлдер заявив, що розраховує на влучний удар правою рукою, завдяки якому здолає українця.
У бою з Усиком мені потрібно активно рухатися і працювати джебом, щоб знайти свій удар правою рукою. Я вірю, що якщо нормально прикладуся з правої, то це буде руйнівним для будь-якого суперника. Це буде нокаут,
– сказав Вайлдер.
Нагадаємо, що Усик попросив добровільний захист титулу у WBC. Український боксер хоче, щоб на кону поєдинку був чемпіонський пояс.
Чи буде титул WBC на кону бою Усик – Вайлдер?
Маурісіо Сулейман в інтерв'ю Sky Sports прокоментував рішення Усика захищати титул WBC у бою проти Вайлдера. Президент Всесвітньої боксерської ради заявив, що організація надала дозвіл українцю щодо захисту чемпіонського поясу у бою з американцем.
"Якщо Усик дійсно хоче битися з Вайлдером, то він доступний для цього бою. Деонтей знаходиться в топ-10 рейтингу WBC та може стати суперником Усика у разі згоди обох сторін", – висловився президент WBC.
Усик – Вайлдер: що відомо про поєдинок?
Наразі тривають перемовини щодо бою Усик – Вайлдер. За інформацією інсайдера Ленса Пагмайра, поєдинок може відбутия у першій половині 2026 року у Лас-Вегасі або Техасі.
Зазначимо, президент WBC Сулейман також висловився про бій між Усиком та Вайлдером. Чиновник вважає, що американський боксер заслужив на свій шанс.
А от Пол Маліньяджі розніс Усика за ідею провести бій Вайлдером. Відомий тренер зі США вважає, що з таким успіхом українському боксеру краще побитися проти Володимира Кличка.