Это будет нокаут, – Уайлдер рассказал, как может победить Усика

Александр Усик определился со следующим соперником. Он планирует встретиться в очном противостоянии с Деонтеем Уайлдером.

Американский супертяжеловес высказался о бое с украинским чемпионом. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Что Уайлдер сказал о бое с Усиком?

"Бронзового бомбардировщика" спросили о том, как он может победить украинского боксера. Уайлдер заявил, что рассчитывает на точный удар правой рукой, благодаря которому одолеет украинца.

В бою с Усиком мне нужно активно двигаться и работать джебом, чтобы найти свой удар правой рукой. Я верю, что если нормально приложусь с правой, то это будет разрушительным для любого соперника. Это будет нокаут,

– сказал Уайлдер.

Напомним, что Усик попросил добровольную защиту титула в WBC. Украинский боксер хочет, чтобы на кону поединка был чемпионский пояс.

Будет ли титул WBC на кону боя Усик – Уайлдер?

Маурисио Сулейман в интервью Sky Sports прокомментировал решение Усика защищать титул WBC в бою против Уайлдера. Президент Всемирного боксерского совета заявил, что организация предоставила разрешение украинцу по защите чемпионского пояса в бою с американцем.

"Если Усик действительно хочет драться с Уайлдером, то он доступен для этого боя. Деонтей находится в топ-10 рейтинга WBC и может стать соперником Усика в случае согласия обеих сторон", – высказался президент WBC.

Усик – Уайлдер: что известно о поединке?