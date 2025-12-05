"Він заслуговує шансу": президент WBC висловився про бій Усик – Вайлдер

Олександр Усик битиметься проти Деонтея Вайлдера. Український боксер висловив бажання зустрітися з американським супертяжем у наступному році.

Маурісіо Сулейман висловився щодо поєдинку між Усиком та Вайлдером. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

Що Сулейман сказав про бій Усик – Вайлдер?

Президент WBC заявив, що нічого поганого не бачить у поєдинку між українським "Королем хевівейту" та "Бронзовим бомбардувальником". Він наголосив, що американець посідає 8 – 9 місце у рейтингу Всесвітньої боксерської ради.

Сулейман згадав, що Усик двічі бився проти Тайсона Ф'юрі і Даніеля Дюбуа. Зі слів президента WBC, ймовірно, український боксер думає про те, що бій з Вайлдером буде легкий, але це не так.

Мені подобається Деонтей. Він заслуговує ще одного шансу. Він завжди був з WBC, а Усик – чудовий боєць, але ніколи не можна недооцінювати цей удар,

– сказав Сулейман.

Нагадаємо, що Усик запросив добровільний захист титулу WBC у бою з Деонтеєм Вайлдером. Український чемпіон вирішив не чекати на обов'язкових претендентів.

Чи погодила WBC захист титулу Усика?

Сулейман в інтерв'ю Sky Sports розповів, чи дозволила Всесвітня боксерська рада захищати титул Усику у бою з Вайлдером.

Якщо Усик дійсно хоче битися з Вайлдером, то він доступний для цього бою. Деонтей знаходиться в топ-10 рейтингу WBC та може стати суперником Усика у разі згоди обох сторін,

– сказав президент WBC.

Нагадаємо, що Агіт Кабаєл є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBC та головним претендентом на бій проти Усика. Проте німець 10 січня 2026 року битиметься проти Дамяна Книби в Обергаузені.

Усик – Вайлдер: що відомо про протистояння?