"Люди не віддають належного Ріко": відомий боксер розкрив причину важкого бою Усика

У 2026 році Олександр Усик провів свій перший поєдинок, який відбувся в Єгипті поблизу пірамід Гізи. Його суперником був Ріко Верховен, і українець здобув перемогу.

Британський боксер першої напівсередньої ваги Адам Азім на ютуб-каналі Sun Boxing поділився думками щодо тріумфу чемпіона світу в надважкій вазі над нідерландським кікбоксером.

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Як Азім оцінив бій Усика проти Верховена?

Азім закликав фанатів та експертів не применшувати заслуги суперника українця. Він зазначив, що критика на адресу Усика є несправедливою, адже Верховен зумів нав'язати чемпіону незвичний поєдинок.

Люди, які кажуть, що Усик не був на своєму рівні, не віддають належного Ріко. Я думаю, що він виступив дуже добре. Я маю на увазі, що cтилі визначають результат бою. Він прийшов з таким неортодоксальним стилем, який, можливо, трохи збив Усика з пантелику,

– заявив британський боксер.

Також боксер пояснив, чому фавориту було складно продемонструвати свій фірмовий бокс проти вихідця з кікбоксингу.

Я знаю, що будь-який боксер погодиться, що коли ти б'єшся з боксером-початківцем, ти ніби не знаєш, чого очікувати. Тож це трохи його збило з пантелику, і це, очевидно, спрацювало,

– додав Азім.

Як Усик провів бій проти Верховена?

Бій між Усиком і Верховеном завершився перемогою українця технічним нокаутом у 11-му раунді. Поєдинок відбувся в ніч на 24 травня в єгипетській Гізі на фоні знаменитих пірамід.

Нідерландський "Король кікбоксингу", хоч і вважався андердогом, діяв дуже активно та впевнено. Він ефективно користувався своєю фізичною перевагою у зрості та розмаху рук. Після десяти раундів суддівські записки були максимально рівними: двоє суддів зафіксували нічию, тоді як один віддав перевагу Верховену.

У вирішальному раунді Олександр прямим ударом відправив суперника в нокдаун. Хоч нідерландець і зумів піднятися, Усик одразу продовжив атаку. Рефері зупинив поєдинок за секунду до фінального гонгу.

Окрім збереження своїх головних чемпіонських поясів (WBC, WBA, IBF), Усик також отримав спеціальний ексклюзивний титульний пояс "Король Нілу". Для українського боксера це стала 25-та перемога на професійному рингу.