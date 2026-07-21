Катмен Усика Расс Анбер поділився своїми враженнями від виступу свого підопічного та розповів про перебіг цього протистояння. Своїми думками він поділився на ютуб-каналі The Punch Podcast.

Бій Усик – Верховен: що розповів Анбер

За словами Анбера, найбільшою проблемою перед боєм була невідомість щодо суперника, адже команда Усика не знала, як Верховен реагуватиме на втому, біль чи складні моменти в рингу.

Ми не знали, як він поводиться, коли втомлюється, коли йому боляче, коли йому тяжко. Це була майже повна невідомість,

– зазначив катмен.

Анбер також наголосив, що серйозно ставився до підготовки Верховена під керівництвом Пітера Ф'юрі, якого він вважає одним із найкращих тренерів.

Після старту бою команда Усика звернула увагу на високий темп суперника, який, на думку Анбера, витрачав багато енергії. Водночас українець не одразу зміг нав'язати свій стиль.

Катмен розповів, що після восьмого раунду в кут Усика передали суддівські записки, у яких був зафіксований нічийний рахунок, що здивувало Анбера.

Я сидів у куті і не бачив нічиєї. Багато коментаторів і журналістів навколо рингу говорили: "Ріко лідирує",

– сказав він.

За словами Анбера, хоча Верховен багато рухався і створював незручності, саме Усик завдавав більш точних і якісних ударів.

Після отримання інформації про рахунок катмен закликав українця додати у роботі: "Yo, chico, you need робота". Після цього, за його словами, Усик змінив темп і почав діяти активніше.

Він як пілот "Формули-1" – вичавив зчеплення, перемкнув передачу і почав набирати обертів. Коли Усик перемикає передачі, він просто зривається з місця

– пояснив Анбер.

Окремо катмен прокоментував дострокову зупинку бою. Він назвав ситуацію складною для рефері Марка Лайсона, але вважає, що результат поєдинку все одно був би на користь Усика.

Епізод вийшов спірним, але я думаю, що Усик все одно б його переміг,

– підсумував Анбер.

Усик звільнив свої чемпіонські титули, щоб не стримувати розвиток надважкого дивізіону та дати іншим претендентам шанс поборотися за пояси. 39-річний українець заявив, що попереду в нього залишився лише один поєдинок, який він називає своїм "останнім танцем".

Очікується, що фінальний бій Усика відбудеться у США наприкінці 2026 року або вже у 2027-му. Найімовірнішим суперником вважається американець Деонтей Вайлдер. Переговори щодо організації цього поєдинку вже тривають за участю промоутерської компанії Zuffa Boxing Дейни Вайта.