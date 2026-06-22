Лікар бою Усик – Верховен виніс офіційний висновок після скандальної зупинки поєдинку

Ріко Верховен подав протест на результат бою з Олександром Усиком, в якому він поступився технічним нокаутом в 11-му раунді. Основна претензія нідерландця була до рефері Марка Лайсона, який зупинив бій після фінального гонгу і тим самим не дав йому вийти на останній раунд.

Нещодавно Близькосхідна професійна боксерська комісія (MEPB) завершила розгляд протесту Верховена. У своєму рішенні комісія погодилася, що бій був завершений після гонгу, але зазначила, що це не мало впливу на результат, повідомляє BBC Sport.

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Результат бою Усик – Верховен не скасують

MEPB заявила, що Лайсон діяв добросовісно "з головною метою – забезпечення безпеки боксера", і зазначила, що результат міг бути скасований лише в тому випадку, якби рефері вчинив інакше.

Комісія також наголосила, що рефері має повноваження припинити поєдинок у будь-який момент, коли вважає це за потрібне.

Розбіжність у часі, виявлена офіційним хронометристом Бредом Вільямом, також не відповідала критеріям комісії для скасування рішення рефері.

Медичні висновки, надані доктором Нілом Скоттом, підтвердили, що Верховен після поєдинку перебував у стабільному стані, що не суперечило оцінці безпеки, зробленій рефері в режимі реального часу.

Немає жодних доказів недобросовісності, злого умислу, корупції, шахрайства, упередженості чи будь-якого порушення принципів доброчесності з боку рефері Марка Лайсона,

– додала комісія.

Контекст скандалу з Усиком

Поєдинок між Олександром Усиком та Ріко Верховеном відбувся 24 травня в єгипетській Гізі й завершився гучною перемогою українця технічним нокаутом. Після десяти раундів нідерландець мінімально вів за суддівськими записками й повністю контролював бій.

Однак в одинадцятому раунді все змінилося за лічені секунди. Усик потужно влучив аперкотом, відправивши суперника в нокдаун. Після цього український чемпіон кинувся добивати й обрушив на Верховена шквал точних ударів. Нідерландець вже не встигав захищатися, внаслідок чого рефері зафіксував технічний нокаут.

Попри всі суперечки, Усик захистив титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.