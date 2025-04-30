Тренер Дюбуа запропонував вручити Усику премію "Оскар": як на це відреагував український чемпіон
- Тренер Даніеля Дюбуа звинуватив Олександра Усика у симуляції під час їхнього першого бою і запропонував вручити йому премію "Оскар".
- Усик відреагував на ці звинувачення, сказавши, що виграв бій чесно, і закликав тренера навчити Дюбуа битись чисто.
- Усик переміг Дюбуа у першому бою технічним нокаутом, а Дюбуа налаштований взяти реванш.
- Після поразки Дюбуа виграв три бої, а Усик двічі переміг Тайсона Ф'юрі.
Тема удару нижче пояса у першому бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа знову опинилась у центрі уваги після оголошення дати реваншу. У команді британського боксера продовжують звинувачувати непереможного українця у симуляції.
Тренер Даніеля Дюбуа заявив, що за поведінку Олександра Усика у 5-му раунді першого бою слід нагородити українського боксера премією "Оскар". Наставник "Динаміта" назвав поведінку українця виставою, пише 24 Канал із посиланням на Frank Warren“s Queensberry Promotions.
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Усик відповів тренеру Дюбуа
Український чемпіон світу не став зволікати із відповіддю. Усик красиво відповів тренеру Даніеля, попросивши його навчити Дюбуа битись чесно та чисто.
Ти правий, я заслуговую "Оскар". Ти правий. Слухай, ти повинен навчити свого бійця бити чисто, але я виграв цей бій своєю правою рукою – джебом. Бам! Цього достатньо,
– відповів Усик.
Нагадаємо, що у першому поєдинку суддя дозволив Усику відновитись від удару нижче пояса у 5-му раунді. Це неабияк розізлило українця, який у 9-му раунді закінчив бій перемогою технічним нокаутом. Одразу після бою у польському Вроцлаві команда Дюбуа заявила, що буде подавати апеляцію на цей скандальний удар у 5-й трихвилинці.
Довідка. Після цієї поразки Дюбуа провів три бої, у яких здобув перемоги. Натомість Усик двічі у 2024-му повалив Тайсона Ф'юрі.
Тепер Дюбуа розкидається гучними заявами перед реваншем. Даніель впевнений, що візьме реванш та ставить "хрест" на кар'єрі українського боксера. Водночас Усик назвав суперника, з яким хотів би розділити ринг у своєму прощальному поєдинку у майбутньому.