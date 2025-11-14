Вордлі зізнався, чи реальний його бій проти Усика

Фабіо Вордлі став обов'язковим претендентом на бій проти Олександра Усика після перемоги над Джозефом Паркером. Британський боксер сподівається отримати поєдинок проти непереможного чемпіона з України.

30-річний боксер із Великої Британії вірить у те, що Олександр Усик дотримає свою обіцянку та проведе бій проти переможця протистояння Паркер – Вордлі. Фабіо Вордлі сподівається, що їх очний двобій таки відбудеться у наступному 2026 році, передає 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Що Вордлі сказав про ймовірний бій із Усиком?

Кривдник Джозефа Паркера запевнив, що не слід недооцінювати Усика, але вірить у те, що може завдати поразки українському абсолютному чемпіону світу.

Все просто. Я сподіваюся і вірю, що Усик – людина слова і я отримаю бій. Я став обов'язковим претендентом, а команда Усика до бою з Паркером говорила, що вони готові битися з переможцем. Тож сподіваюся на 2026 рік. Звичайно, не можна недооцінювати Усика. Усі знають, наскільки він класний і талановитий боксер. Однак я вірю в себе,

– сказав Фабіо.

Колишній чемпіон світу Баррі Макгіган склав рейтинг боксерів, які домінуватимуть у хевівейті після Усика. На першому місці у топ-10 опинився якраз Фабіо Вордлі.

Водночас Тайсон Ф'юрі висловився про те, чи зможе британський боксер здолати українського чемпіона. "Циганський король" вірить у свого земляка.

"Якщо він влучить, може нокаутувати будь-кого, враховуючи і Усика. Він сильний і зберігає потужність до кінця бою", – процитувало слова Ф'юрі видання Boxing News Online.

Що відомо про можливий бій Усик – Вордлі?

Усик може втратити чемпіонський пояс, якщо відмовиться від бою проти Вордлі. У такому випадку за вакантний титул Фабіо поб'ється проти Мозеса Ітауми.

Ветеран боксу Дерек Чісора впевнений, що Олександр не буде наступним суперником Вордлі. Натомість Фабіо отримає реванш проти Паркера.

Олександр Красюк, колишній промоутер Усика, відверто розповів, що не бачить сенсу Олександру битись із Вордлі. Він не розуміє, навіщо українцю ризикувати усім заради неприбуткового бою.

За спиною Вордлі 20 переможних боїв у професіоналах (19 – нокаутом) та жодної поразки. Натомість в Усика – 24 звитяги (15 – нокаутом) і теж жодного фіаско.

