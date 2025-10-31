Відомий тренер розповів, чи є шанси у Вордлі у бою проти Усика

Дон Чарльз, колишній тренер Даніеля Дюбуа, висловив свою думку щодо можливого бою Олександра Усика проти Фабіо Вордлі. Відомий коуч оцінив шанси британського боксера у такому поєдинку проти абсолютного чемпіона світу.

Авторитетний наставник залишив важливий меседж не лише для Олександра Усика, а й усієї боксерської спільноти. Дон Чарльз вважає, що завчасно не слід списувати з рахунків Фабіо Вордлі, передає 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Варто дізнатись Непереможний боксер зізнався, чи є слабкі сторони в Усика

Які шанси у Вордлі у протистоянні проти Усика?

Колишній тренер Даніеля Дюбуа вважає, що не можна недооцінювати Вордлі.

Фабіо не можна недооцінювати. Чому б і ні? А справді, чому б і ні? Так колись казав Баррі Норман. Не знаю, чи ви достатньо дорослі, щоб пам’ятати цю фразу з його кінооглядів у 80-х. Його улюблений вислів був: "Чому б і ні? А справді, чому б і ні?" Отже, я думаю так само – чому б і ні?

– наголосив Чарльз.

Відзначимо, що журналіст ESPN Сальвадор Родрігес розповів, що наступним суперником Фабіо може не стати Усик. За його інформацією, Вордлі може вийти у ринг проти непереможного Мозеса Ітауми.

"Якщо Фабіо Вордлі не вийде одразу на Олександра Усика, WBO може призначити бій Фабіо проти Ітауми за титул тимчасового чемпіона, але спочатку оцінить медичний стан українця", – написав представник ЗМІ.

Що відомо про ймовірну битву Усик – Вордлі?