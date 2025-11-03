Залишить титул чи битиметься: відомий боксер висловився про бій Усик – Вордлі
- Олександр Усик планує повернутися на ринг у наступному році, і Фабіо Вордлі є головним претендентом на бій з ним.
- Ділліан Вайт вважає, що Усик битиметься проти Вордлі, оскільки український боксер не уникає викликів і вже бився з найкращими боксерами.
Олександр Усик планує повернутися на ринг у наступному році. Фабіо Вордлі є головним серед претендентів на бій з українським чемпіоном.
Ділліан Вайт не залишився остронь та висловився про те, чи битиметься Усик проти Вордлі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.
Чи битиметься Усик проти Вордлі?
Відомий британський боксер вважає, що Олександр Усик битиметься проти Фабіо Вордлі. Вайт пояснив, чому український чемпіон зустрінеться з британським боксером.
Усик не тікає від викликів. Він уже бився з усіма найкращими і в крузервейті, і в супертяжах. Він ніколи нікого не уникав, тому йому немає сенсу тікати від Вордлі. Я розумію, що в нього можуть бути вигідніші пропозиції, але я не думаю, що Усик залишить титули. Як фан, я цього не хотів би,
– сказав Вайт.
Раніше Джарелл Міллер в інтерв'ю Fight Hub TV висловився про бій між Усиком та Вордлі. Американський супертяж вважає, що український боксер з легкістю переможе британця.
Усик проти Ворді: яка є інформація про бій?
Фабіо Вордлі переміг Джозефа Паркера у бою 25 жовтня у Лондоні. Тепер він головний претендент на титул WBO.
Якщо Усик відмовиться битися з Вордлі, то залишиться без чемпіонського пояса, який перейде Фабіо.
Раніше Френк Воррен говорив про бій Усик – Вордлі. Промоутер заявив, що наразі команди боксерів ведуть перемовини стосовно організації поєдинку.