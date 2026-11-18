Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, коли, на його думку, українському чемпіону варто було завершувати професійну кар'єру. Він зізнався, що в ідеальному сценарії хотів би побачити прощання боксера з рингом після другого поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

За його словами, Усик уже досяг практично всього, про що може мріяти професійний боксер. Про це він розповів на ютуб-каналі "About Boxing".

Красюк зізнався, коли хотів завершення кар'єри Усика

Українець підкорив дві вагові категорії та неодноразово доводив свою перевагу над провідними суперниками.

Якби все залежало від мене, в ідеальному світі я хотів би, щоб Усик завершив кар'єру після другого бою з Ф'юрі. Адже він пройшов усю гру під назвою бокс. Він домігся всього,

– заявив Красюк.

Водночас колишній промоутер наголосив, що Усик має особливий характер і постійно потребує нових викликів. Саме спортивний азарт, любов до ризику та бажання долати труднощі, на його думку, змушують українця продовжувати виступи.

Красюк також пояснив, що наявність конкретної мети допомагає боксеру дотримуватися дисципліни, тренувального режиму та підтримувати мотивацію. Натомість відсутність нових завдань після завершення кар'єри може стати серйозним випробуванням.

Окремо експромоутер висловив сподівання, що Усик не повторить долю деяких легендарних боксерів, які поверталися на ринг через фінансові труднощі.

Не думаю, що це випадок Усика. У нього є гроші, є певний бізнес. Тож справа знову ж таки не в грошах,

– зазначив він.

Нагадаємо, Усик має професійний рекорд 25 перемог без поразок, з яких 16 здобув нокаутом. Востаннє українець виходив у ринг у ніч на 24 травня біля пірамід Гізи в Єгипті. Тоді він переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верховена технічним нокаутом у 11-му раунді.

Попри добровільну відмову від титулів влітку, Усик підтвердив намір провести ще кілька поєдинків перед завершенням професійної кар'єри.