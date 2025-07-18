Усик зіграв у настільний футбол із маленькою дівчинкою перед зважуванням: миле відео

У п'ятницю, 18 липня, відбулась церемонія зважування учасників вечора боксу, який пройде 19 липня у Лондоні. Олександр Усик і Даніель Дюбуа показали фінальні цифри на вагах.

Спершу участь у процедурі зважування брали боксери, які поб'ються в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа. Тому в Олександра та Даніеля був вільний час перед офіційним заходом, пише 24 Канал.

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Як Усик зіграв у футбол перед зважуванням?

Український чемпіон вирішив оригінально та весело провести час. Усик зіграв у настільний футбол із маленькою дівчинкою. Кожному голу Олександр радів наче дитина.

Усик просто мав перемогти маленьку дівчинку у настільний футбол, перш ніж боротися за титул абсолюта,

– кумедно підписала відео Queensberry Promotions.

Усик зіграв у настільний футбол із дівчинкою: дивіться відео

Відзначимо, що знову Усик поступився Дюбуа у цифрах на вагах – 103,1 кілограма проти 110,5 у Даніеля. Перед першим їх лобовим боєм британець теж переважив українського "Кота".

Також участь у зважуванні взяли два інші українські боксери Владислав Сіренко і Даніель Лапін. Сіренко (116,2 кілограма) майже на 10 кілограмів переважив Соломона Дакреса – 116,2 проти 107 рівно у суперника. А от Лапін і Льюїс Едмондсон показали рівну вагу – по 78,9 кілограма.