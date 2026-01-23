Усику знайшли нового суперника, який "розмаже" українця вщент

Олександр Усик може підписати контракт з новоствореною боксерскою організацією. Zuffa Boxing працює над тим, щоб узгодити постійну співпрацю з українским чемпіоном.

Компанія Дейни Вайта, президента UFC, планує проводити кілька гучних поєдинків на рік за підтримки авторитетного видання The Ring. Водночас Усику вже підібрали потенційного суперники, повідомляє Fight Club 24/7.

З ким може побитися Усик?

Відомо, що Zuffa Boxing вже заключила контракт з чемпіоном важкої ваги Джеєм Опетая. За інформацією джерела бій між австралійцем і "Українським Левом" може відбутися протягом наступних 18 місяців.

Раніше Майріс Брієдіс у коментарі Daily Sports висловився щодо можливого бою між Усиком та Опетаєю. Колишній чемпіон світу вважає, що австралійський боксер може здолати "Короля хевівейту".

Якщо Олександр Усик перейде знову в крузервейт і проведе там поєдинок проти Джея Опетаї, то австралієць просто його розмаже. Не просто виграє, а розірве вщент. Усик довго набирав цю вагу, цю м'язову масу, тож якщо зараз скине вагу, то в нього не буде сил. Тому, в тому, що Опетая виграє в Усика, я впевнений,

– сказав Брієдіс.

Нагадаємо, що Усик планує битися проти Деонтея Вайлдера. Нещодавно Сергій Лапін, директор команди українця, висловився про можливий бій з американським боксером.

Що сказав Лапін про бій Усик – Вайлдер?

За словами Лапіна, зараз тримають перемовини стосовно проведення бою. Він заявив про те, що як тільки усі деталі будуть узгоджені, то поєдинок оголосять офіційно.

Ми розглядаємо лише найбільші та найлогічніші варіанти – поєдинки, які справді створюють подію, а не просто ще одне ім’я. У розмовах фігурують кілька топових надважковаговиків, але шортлист змінюється залежно від поясів, термінів, дат і структури трансляцій. Наша позиція проста: якщо це буде бій, він має бути великим, – цитує Лапіна talkSPORT.

Що відомо про бій Усик – Вайлдер?