Усику знайшли нового суперника, який "розмаже" українця вщент
- Олександр Усик може підписати контракт з Zuffa Boxing, що планує проводити гучні бої за підтримки The Ring.
- Перемовини щодо бою Усика з Деонтеєм Вайлдером тривають, і офіційний анонс можливий після узгодження всіх деталей.
Олександр Усик може підписати контракт з новоствореною боксерскою організацією. Zuffa Boxing працює над тим, щоб узгодити постійну співпрацю з українским чемпіоном.
Компанія Дейни Вайта, президента UFC, планує проводити кілька гучних поєдинків на рік за підтримки авторитетного видання The Ring. Водночас Усику вже підібрали потенційного суперники, повідомляє Fight Club 24/7.
Читайте також Усик обрав у суперники легенду боксу, який знищив Тайсона та переміг Кличка
З ким може побитися Усик?
Відомо, що Zuffa Boxing вже заключила контракт з чемпіоном важкої ваги Джеєм Опетая. За інформацією джерела бій між австралійцем і "Українським Левом" може відбутися протягом наступних 18 місяців.
Раніше Майріс Брієдіс у коментарі Daily Sports висловився щодо можливого бою між Усиком та Опетаєю. Колишній чемпіон світу вважає, що австралійський боксер може здолати "Короля хевівейту".
Якщо Олександр Усик перейде знову в крузервейт і проведе там поєдинок проти Джея Опетаї, то австралієць просто його розмаже. Не просто виграє, а розірве вщент. Усик довго набирав цю вагу, цю м'язову масу, тож якщо зараз скине вагу, то в нього не буде сил. Тому, в тому, що Опетая виграє в Усика, я впевнений,
– сказав Брієдіс.
Нагадаємо, що Усик планує битися проти Деонтея Вайлдера. Нещодавно Сергій Лапін, директор команди українця, висловився про можливий бій з американським боксером.
Що сказав Лапін про бій Усик – Вайлдер?
За словами Лапіна, зараз тримають перемовини стосовно проведення бою. Він заявив про те, що як тільки усі деталі будуть узгоджені, то поєдинок оголосять офіційно.
Ми розглядаємо лише найбільші та найлогічніші варіанти – поєдинки, які справді створюють подію, а не просто ще одне ім’я. У розмовах фігурують кілька топових надважковаговиків, але шортлист змінюється залежно від поясів, термінів, дат і структури трансляцій. Наша позиція проста: якщо це буде бій, він має бути великим, – цитує Лапіна talkSPORT.
Що відомо про бій Усик – Вайлдер?
За словами Егіса Клімаса, менеджера команди Усика, бій варто очікувати не раніше квітня – травня 2026 року.
Водночас стало відомо, що Вайлдер проведе бій з іншим боксером перед поєдинком із Усиком. Про протистояння мають оголосити найближчим часом.
Окрім того, з'явилися чутки, що Усик у цей час також битиметься проти іншого бійця. Раніше він сенсаційно переміг Ентоні Джошуа.