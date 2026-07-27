Суперник українця потрапив у лікарню після найжорсткішого нокауту в кар'єрі

Український боксер Владислав Сіренко 27 липня яскраво дебютував на шоу промоушену Zuffa. Киянин у 10-му раунді брутально нокаутував досвідченого Отто Валліна зі Швеції.

Унаслідок серії потужних ударів від Сіренка 35-річний Валлін впав обличчям на настил рингу та деякий час залишався нерухомим. Після бою швед був доставлений до лікарні, повідомляє The Sun.

Сіренко жорстко нокаутував Валліна

Рефері відразу зупинив поєдинок і швидко викликав медиків, щоб ті допомогти постраждалому важковаговику. Після стабілізації стану Валліна винесли з рингу на ношах і доставили до лікарні для подальшого лікування.

Його тренер Травія Пірс підтвердила, що Отто почувається "нормально" і проходить обстеження.

Сіренко під час спілкування з журналістами зазначив, що йому шкода, що він сильно побив Валліна. Українець розповів, що добре знає шведа, з яким провів чимало тренувань.

Він додав, що спілкувався з Валліном після поєдинку та висловив сподівання, що його суперник швидко одужає.

Як Сіренко нокаутував Валліна: дивіться відео

VLADYSLAV SIRENKO OUT OF NOWHERE ‍



HE KO's WALLIN IN THE FINAL SECONDS ️#ZuffaBoxing09 | https://t.co/59YzXQz8h5 pic.twitter.com/Kuli2vEbTJ — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) July 27, 2026

Нагадаємо, бій Сіренко – Валлін відбувся на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

За підсумками шоу Сіренко отримав бонус за найкращий виступ. Для 31-річного українця це 23-тя перемога на профі-рингу та 21-ша – нокаутом.

Для Валінна ця поразка одна з найважчих у кар'єрі. Раніше швед ледь не переміг Тайсона Ф'юрі, а також програв Ентоні Джошуа й Дереку Чісорі.