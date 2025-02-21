Чемпіон світу розкритикував Ломаченка, назвавши боксера "фейком"

Шакур Стівенсон висловився щодо Василя Ломаченка. Американському боксеру не подобається, що володар поясу IBF уникає очного протистояння.

Чемпіон світу за версією WBC пригадав минулу зустріч з Ломаченко. Стівенсон зухвало звернувся до Ломаченка, намагаючись викликати його на бій, через що виникла сварка, повідомляє 24 канал із посиланням на All The Smoke Fight.

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Що Стівенсон думає про Ломаченка

Шакур Стівенсон та Василь Ломаченко влаштували сутичку під час бою між Теренсом Кроуфордом та Ісраїлом Мадрімовим у серпні минулого року. Зі слів американця, він запитав, чому володар поясу IBF не хоче битися з ним.

Через що Ломаченко втратив самоконтроль. Стівенсон зізнався, що ніколи не бачив Василя у такому стані, що його дуже здивувало. Шакур пригадав, що боксер запропонував побитися прямо під час івенту Кроуфорд – Мадрімов.

Чемпіон світу WBC у легкій вазі розкритикував Василя за цей вчинок. Стівенсон не розуміє, чому Ломаченко не хоче битися з ним за шалені кошти.

Я нещодавно бачився з Ломаченком, він хотів бою у ринг-сайді, але для чого? Чому він не хоче вийти на ринг і битися за декілька мільйонів? Нас тоді розборонила охорона. Я вже скільки часу викликаю його на ринг, а він не хоче бою, що ти взагалі робиш? Він дуже мені смішний, Ломаченко – просто фейк,

– сказав Стівенсон.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко востаннє бився у травні минулого року проти Джорджа Камбососа. Боксер здолав австралійського суперника та заволодів титулом чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF.

Після чого Ломаченко вирішив призупинити кар'єру. Василь мав оголосити рішення щодо майбутнього на початку січня 2025 року, після отримання результатів МРТ через травму спини, але боксер ніякої інформації ще не надавав.