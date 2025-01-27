"Усім начхати на боксера": менеджер назвав причину поразки Ломаченка у бою з Хейні

Егіс Клімас, менеджер Василя Ломаченка, поділився думками щодо свого підопічного. Зокрема, він зачепив тему кар'єри відомого боксера.

Клімас пригадав бій Ломаченка з Хейні, який боксер програв американцю одноголосним рішенням суддів. Егіс вважає, що Василя засудили, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Чому Ломаченко програв Хейні

Егіс Клімас прокоментував поразку Василя Ломаченка у поєдинку з Девіном Хейні. Менеджер боксер зазначив, що іноді спортсмени програють через те, що мали зробити, але їм це не вдалось.

Також він підкреслив, що скоріше за все опонент був просто сильнішим. Та іноді рішення третіх осіб впливає на кінцевий результат поєдинку.

В підсумку ти розумієш, що це просто погане суддівське рішення. Від цього багато болю. Усім, можливо, начхати на бійця і його команду, але такі ситуації відштовхують фанатів,

– вважає Клімас.

Нагадаємо, що бій Ломаченка проти Хейні відбувся у 2023 році. Американський боксер переміг Василя одностайним рішенням суддів та захистив звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

Також зазначимо, що Василь Ломаченко незабаром може завершити кар'єру через травму спини. Боксер очікує на результати МРТ, які дадуть чітку картину щодо його майбутнього.