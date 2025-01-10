Ломаченко може побитись проти боксера з Росії: що відомо про дивне рішення IBF

Міжнародна боксерська федерація (IBF) відреагувала на проблеми зі здоров'ям у Василя Ломаченка. Наразі невідомо, чи зможе українець повернутись на ринг через травму спини, але йому вже призначили потенційного суперника.

Федерація призначила бій за тимчасовий титул IBF, у якому поб'ються американець Реймонд Мураталл та росіянин Заур Абдуллаєв. Переможець цього поєдинку вийде на чинного чемпіона IBF та IBO Василя Ломаченка, пише 24 Канал з посиланням на Ring Magazine.

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IBF призначила потенційного суперника Ломаченку

Поєдинок повинен відбутись до 8 жовтня. Однак тут є один нюанс. Для організації цього двобою спершу треба дочекатись результатів повторного медичного обстеження спини Ломаченка. Лише вони визначать, чи зможе 36-річний боксер знову вийти у ринг.

Також IBF дозволила Ломаченку зробити медичне виключення, аби зберегти за собою чемпіонські пояси. Їх Василь здобув у бою проти Джорджа Камбососа, який відбувся 12 травня 2024-го року в австралійському місті Перт. В 11-му раунді українець відправив суперника у нокдаун, а потім взявся добирати австралійця. Нокаут від Ломаченка.

Це був єдиний двобій Ломи минулого року. Нагадаємо, що торік Василь міг провести ще один двобій. Суперником українця повинен був стати Джервонта Девіс, який у липні 2024-го кинув виклик боксеру із Білгород-Дністровського. Але від нього Ломаченко відмовився. Повідомлялось, що якраз проблеми зі спиною зірвали цю зустріч.